Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Anruf endet in Justizvollzugsanstalt

Ludwigshafen (ots)

Am späten Mittwochabend (23.08.2023) wählte ein 46-Jähriger die Nummer der Polizei und machte einen stark verwirrten Eindruck. Als Polizeikräfte den Mann an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Edigheim antreffen konnten, wirkte er zwar alkoholisiert, befand sich aber nicht in einer Gefahrensituation. Allerdings stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Da er die geforderte Geldsumme nicht begleichen konnte, wurde er durch die Polizeikräfte zunächst zur Dienststelle gebracht. Während der Fahrt zeigte sich der Mann hochaggressiv, trat und spuckte in Richtung einer Beamtin. Als ihm eine sogenannte Spuckschutzhaube übergezogen wurde, biss er einem Beamten in den Finger und versuchte, ihm eine Kopfnuss zu geben. In der Dienststelle wurde dem 46-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er in eine Haftanstalt gebracht. Weiterhin wurden Strafverfahren wegen Widerstandes und Körperverletzung gegen ihn eingeleitet. Bei der Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell