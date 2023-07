Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Ziegen von S-Bahn überfahren

Flörsheim/Main-Taunus-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen ging gegen 9 Uhr bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass im Bereich von Flörsheim drei Ziegen von einer durchfahrenden S-Bahn erfasst wurden. Aufgrund der Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt. Als eine Streife der Bundespolizei eintraf, fanden die Beamten ein totes Tier in den Gleisen und zwei offenbar unverletzte Tiere, die in Richtung der nahgelegenen B 519 liefen. Gemeinsam mit Kollegen der Hessischen Landespolizei wurde wenig später der Brückenbereich der Bundestraße gesperrt und die Ziegen konnten dort letztlich eingefangen werden. Danach wurde das tote Tier aus dem Gleisbereich entfernt. Die Sperrung der Gleise wurde aufgehoben und die eingefangenen Tiere dem inzwischen eingetroffenen Eigentümer übergeben. Durch den Vorfall kam es bei sechs Zügen zu Verspätungen und vier Züge mussten umgeleitet werden.

