Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: US-Touristin im ICE bestohlen

Frankfurt am Main (ots)

Eine 42-jährige Touristin aus Seattle/USA meldete sich am Sonntagmittag bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof, um den Diebstahl ihres Rucksackes zu melden. Wie sie gegenüber den Beamten angab, fuhr sie mit dem ICE 278 von Interlaken nach Frankfurt am Main. Bei Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof stellte sie den Verlust ihres Rucksackes fest. Trotz der Absuche des gesamten Zuges blieb der Rucksack, in dem sich neben einer Kletterausrüstung mehrere Kleidungsstücke befanden, verschwunden. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls setzte die Frau ihre Reise fort.

