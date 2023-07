Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Automatenaufbruch am Bahnhof Steinheim - Bundespolizei sucht Zeugen

Steinheim/Main-Kinzig-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben am Bahnhof Steinheim einen Süßwarenautomaten aufgebrochen, die Geldkassette entwendet und einen erheblich beschädigten Automaten zurückgelassen. Am Dienstagmorgen ging gegen 6 Uhr die Meldung eines Lokführers bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ein, dass am Bahnhof Steinheim ein Automat aufgebrochen wurde. Eine Streife der Bundespolizei stellte am Tatort fest, dass die Täter die Automatentür mit brachialer Gewalt aufgebrochen hatten, um sich so Zugriff auf die Geldkassette zu verschaffen. Spuren die am Tatort gesichert werden konnten, müssen nun ausgewertet werden. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden, es ist jedoch davon auszugehen, dass der Schaden am Automaten höher sein wird als das gestohlenen Bargeld. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130 145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell