BPOL-F: Unbekannte werfen Fahrrad in die Gleise

Frankfurt am Main (ots) - Beamte der Bundespolizei konnten am Donnerstag einen 30-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der bereits am 07. Juli im Hauptbahnhof Frankfurt am Main einer 20-jährigen Reisenden den Koffer an einem abfahrbereiten ICE gestohlen hatte. In den frühen Morgenstunden konnte eine Streife den Mann aufgrund einer vorliegenden Beschreibung im Frankfurter Hauptbahnhof erkennen und festgenommen. Nach ...

