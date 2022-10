Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Hochwertiges Mountainbike entwendet

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch wurde gegen 18:30 Uhr in der Schloßbergstraße in Vaihingen an der Enz ein schwarzes Mountainbike der Marke "SPECIALIZED", Modell "Stumpjumper EVO", mit weißer Aufschrift, durch eine unbekannte Person entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 1.500 Euro und lehnte an der Hauswand neben dem Eingang des Jugendhauses. An den Flanken der beiden Mountainbikereifen ist der Name des Reifenherstellers "MAXXIS" in einer auffallend gelben Schrift aufgedruckt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

