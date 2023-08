Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (23.08.2023) war ein 66-jähriger Autofahrer gegen 16:15 Uhr auf der Saarlandstraße in Richtung Adlerdamm unterwegs. An der Kreuzung zur Pfarrer-Krebs-Straße wollte der Mann nach links in diese einbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang der links von ihm in gleicher Richtung auf der Saarlandstraße fahrenden Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Autofahrer sowie alle Insassen der Straßenbahn unverletzt blieben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

