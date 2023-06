Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschenraub gescheitert

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Unbekannter versuchte in den frühen Morgenstunden des Mittwoches, 07.06.2023, einer Bielefelderin die Tasche zu entreißen.

Eine 27-jährige Bielefelderin ging gegen 02:10 Uhr vom Bahnhof kommend über die Bahnhofstraße in Richtung Feilenstraße. Ein Mann auf einem Fahrrad überholte die Fußgängerin und verlangte von ihr die Herausgabe von Geld. Als die Bielefelderin in ihre Jutetasche griff, um ihr Handy zu suchen, versuchte der Radfahrer, ihr die Tasche zu entreißen. In dem Gerangel um die Tasche stürzte das Opfer. Der Täter ließ von ihr ab und flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Feilenstraße.

Das Opfer beschrieb den Räuber als circa 170 cm groß, mit Drei-Tage-Bart und kurzen Haaren. Der Mann war mit einer schwarzen Lederjacke, grauer Jogginghose und blauen Schuhen bekleidet. Er hatte ein Fahrrad und einen schwarzblau karierten Rucksack dabei.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell