Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ortstafel geklaut

Kaiserslautern (ots)

Eine Ortstafel von Kaiserslautern haben Diebe in der Europaallee gestohlen. Nach den Weihnachtstagen wurde am Dienstagmorgen festgestellt, dass die Tafel nicht mehr in der aufgestellten Halterung hängt.

Um an das Schild zu kommen, beschädigten die Täter den Metallrahmen der Halterung. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Ermittler fragen nun: Wem ist in den vergangenen Tagen - vermutlich über die Feiertage - etwas aufgefallen? Wer hat Personen gesehen, die sich an der Ortstafel zu schaffen gemacht oder diese abtransportiert haben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell