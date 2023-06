Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei und Stadt Bielefeld gemeinsam für einen bunten und friedlichen Christopher Street Day

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Polizei und Stadt Bielefeld beteiligen sich gemeinsam am Christopher Street Day (CSD) am 10. Juni 2023 und sind gerne Ansprechpersonen für die LSBTIQ*-Szene.

Als klares Zeichen gegen die zunehmend wahrnehmbare Hasskriminalität gegen LSBTIQ*-Personen möchte die Polizei Bielefeld noch stärker auf die Menschen zugehen und für Vertrauen werben. Die Bielefelder Polizei ist während der Veranstaltung gerne für die LSBTIQ*- und Allys-Community präsent und ansprechbar und arbeitet dabei eng mit der Stadt und dem Organisationsteam des CSD zusammen.

Auch in den Reihen der Bielefelder Polizei zeigt sich die gesellschaftliche Vielfalt, Diversität wird auch intern gelebt. Dadurch ist ein großes Selbstverständnis für die Belange der LSBTIQ*-Community entstanden.

Polizeipräsidentin Dr. Sandra Müller-Steinhauer: "Gewalt gegen LSBTIQ*-Menschen hat in unserer Gesellschaft keinen Platz! Entsprechend dem diesjährigen Motto des CSD muss es jedem Menschen in Bielefeld möglich sein, 'selbstbestimmt' zu leben. Die Polizei Bielefeld bekennt sich nach außen und nach innen zur Vielfalt sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten. Jeder Mensch kann sich vertrauensvoll an uns wenden. Dabei spielen für uns das Geschlecht und die sexuelle Identität genauso wenig eine Rolle wie das Alter, die ethnische Herkunft oder die Religion."

Oberbürgermeister Pit Clausen: "Ich freue mich auf einen bunten CSD, bei dem wir als Stadtgesellschaft wieder zeigen können, dass jede Liebe Respekt verdient."

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Bielefeld unterstützt die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*, Inter* und Queeren Menschen in Bielefeld. Dadurch soll Diskriminierung abgebaut und die Akzeptanz gefördert werden. Die Unterstützung der LSBTIQ*-Community und auch die enge Zusammenarbeit mit der Community gehört ebenso zu den Aufgaben, wie die Unterstützung bei konkreten Anliegen von Einzelpersonen. Die Gleichstellungsstelle ist mit einem Wagen für die Stadt Bielefeld beim CSD vertreten, die Bielefelder Polizei ist an einem Stand anzutreffen. Weitere Infos gibt es unter: https://www.bielefeld.de/LSBTIQ

Auch über den CSD hinaus gibt es bei der Polizei Bielefeld dauerhaft eine Ansprechperson für die Belange von LSBTIQ*-Menschen. Frank Walther vom Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz ist in der Markgrafenstr. 7 (Haus der Kirche), 33602 Bielefeld, per E-Mail unter frank.walther@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0521/545-2552 erreichbar.

Polizei und Stadt Bielefeld bieten mit ihrem Netzwerk und angeschlossenen Partnerorganisationen ein breites Angebot an Unterstützung. Vertrauen Sie sich der Polizei an, informieren Sie sich und zeigen Sie Straftaten an!

Stadt und Polizei wünschen allen Teilnehmenden einen bunten und friedlichen CSD Bielefeld.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell