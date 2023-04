Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall mit einer schwerverletzten Person und zwei beschädigten Fahrzeugen

Wuppertal (ots)

Am Montag (17.04.2023, gegen 13:15 Uhr) kam es auf der Lüttringhauser Straße in Remscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Ein 36-jähriger Remscheider fuhr mit seinem Opel Corsa auf der Lüttringhauser Straße in Richtung Auffahrt der Bundesautobahn 1. In Höhe der Einmündung Felder Höhe kam der Opel aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem geparkten Opel Agila. In der Folge drehte sich der Corsa und kippte kurzzeitig auf die linke Fahrzeugseite, bevor er auf den Rädern zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn und regelte den Verkehr. (ar)

