POL-SO: Randalierende Jugendliche

Soest (ots) - Am 15. Juli, um 23:50 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter einem 18-jährigen Soester das Handy Am Bahnhof zu entreißen. Als dies misslang, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden: 20 bis 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, kurze dunkle Haare, ungepflegte Zähne, eine Schnittverletzung am Arm und trug eine graue Oberbekleidung. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der ...

mehr