POL-SO: Versuchter Raub

Kreispolizeibehörde Soest (ots) - Bad Sassendorf - Zigarettenautomat aufgebrochen In der Nacht von Freitag auf Samstag, vermutlich in der Zeit zwischen 23:00 und 8:30 Uhr, wurde auf der Bundesstraße in Bad Sassendorf durch bisher unbekannte Täter ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Es wurden Zigarettenschachteln und Geld entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter der ...

