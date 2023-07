Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer fährt gegen Autotür

Lippstadt (ots)

Am Freitagabend, gegen 17.50 Uhr, hatte ein 59-jähriger Lippstädter seinen Pkw Kia in der Josefstraße am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbox geparkt. Als er gerade im Begriff war, das Fahrzeug zu verlassen, kam von hinten ein 38-jährige Lippstädter auf seinem Rad. Der Radfahrer hatte keine Chance der plötzlich geöffneten Fahrertür auszuweichen und stieß aus voller Fahrt dagegen. Der Pkw-Fahrer hatte den sich von hinten nähernden Radfahrer offensichtlich nicht gesehen. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenprall leicht und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.800 Euro. (hn)

