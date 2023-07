Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Lippetal (ots)

Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Herzfeld befuhr am Freitagmorgen, gegen 09.25 Uhr, die Nordwalder Straße von Brockhausen in Fahrtrichtung Nordwald. Nach einem Überholvorgang von zwei Radfahrern kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Krad mehr-fach und kam schließlich auf dem angrenzenden Feld zu liegen. Der Herzfelder wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verlegt werden. An dem Krad entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (hn)

