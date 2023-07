Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Fußgänger beim Queren der Hauptstraße tödlich verletzt

Warstein (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, wollte ein 66-jähriger Fußgänger aus Warstein mit seinem Rollator die Hauptstraße, vom Marktplatz kommend, Richtung Osten überqueren. Hierzu hatte er sich durch die Fahrzeugschlange bewegt, die vor der Ampel an der Einmün-dung Müscheder Weg bei Rotlicht standen. Der Warsteiner wollte die Fahrbahn direkt vor dem Sattelzug eines 47-jährigen Lkw-Fahrers aus Warburg queren, der auf dem Weg Richtung Lippstadt war. Als die Ampel auf Grün umsprang, setzte sich die Fahrzeugschlange wie-der in Bewegung. Dabei wurde der Warsteiner mit seinem Rollator von dem Lkw erfasst und tödlich verletzt. Der Lkw-Fahrer hatte den Fußgänger beim Anfahren angeblich nicht gesehen, da sich dieser offensichtlich direkt vor dem Führerhaus des Lkw in einem "toten Winkel" befand. Der 47-jähriger Warburger erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Spezialteam zur Unfallaufnahme aus dem HSK erschien vor Ort. Für die Betreuung der anwesenden Passanten und Zeugen wurde ein Notfallseelsorger angefordert. Bei dem verstorbenen Fußgänger ergab sich der Verdacht von Alkoholgenuss. Eine Blutprobe wurde daraufhin durch die Staatsanwaltschaft Arnsberg angeordnet. Ebenso wurde die Sicherstellung des beteiligten Sattelzuges angeordnet. Während der Unfallaufnahme war die Hauptstraße in beiden Richtungen bis ca. 18.30 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (hn)

