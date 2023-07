Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mülltonnen in Brand gesetzt

Soest (ots)

In der vergangenen Nacht zwischen 03:10 Uhr und 03:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in der Straße "Schottenteich" gerufen. Anrufer waren auf zwei brennende Mülltonnen vor einem Wohnhaus aufmerksam geworden und hatten bereits eigenständig mit der Löschung der Tonnen bis zum Eintreffen der Feuerwehr begonnen. Die Mülltonnen brannten vollständig aus. Gebäudeschaden entstand nicht. Möglicherweise setzten Unbekannte mittels Feuerwerkskörpern die Mülltonnen in Brand. Zeitgleich kam es zu einem weiteren Brand einer Mülltonne im Emminghausweg. Dort gelang es Anwohnern, die Tonne unmittelbar zu löschen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

