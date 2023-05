Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Arbeiter vom Baugerüst abgestürzt

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch, dem 17.05.2023, 15:25 Uhr, kam es in Mühlhausen, Wanfrieder Straße, zu einem Arbeitsunfall. Bei Abrissarbeiten an einem leerstehenden und baufälligen Gebäudes knickte aus noch ungeklärter Ursache ein Baugerüst um und ein darauf befindlicher Arbeiter stürzte aus einer Höhe von ca. 6 Meter auf die angrenzende Straße. Der 48-jährie Arbeiter wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Mühlhausen verbracht. Teile des umgknickten Gerüstes sowie Teile der Fassadenmauer stürzten auf die Fahrbahn, so dass die Wanfrieder Straße für den Straßenverkehr vollständig gesperrt und eine Umleitungsstrecke eingerichtet werden musste. Die Sicherungsarbeiten am Einsatzort dauern noch voraussichtlich bis zum Nachmittag des 18.05.2023 an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell