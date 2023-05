LPI-NDH: Ein Verletzter nach Arbeitsunfall

Bad Langensalza (ots) - In der Goethestraße kam am Dienstagabend ein Motoradfahrer zu Fall. Mit leichten Verletzungen wurde der Kradfahrer ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es kam zu einer kurzzeitigen Sperrung der Straße. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

mehr