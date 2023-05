Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl in Einkaufsmarkt

Bad Langensalza (ots)

In einem Netto-Markt, in der Hannoverschen Straße, kam es zu einem Ladendiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter versuchte Getränke zu entwenden. Als er von dem Marktleiter angesprochen wurde, ließ er von der Ware ab und versucht zu fliehen. Anschließend riss er sich aus dem Griff des Marktmitarbeiters los und schlug diesen. Der Unbekannte ist ca. 20-30 Jahre alt, 180 cm groß und schlank. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer beigefarbenen Hose, einem schwarzen Shirt, einer schwarz grauen Jacke und einem Basecap. Zeugen, die Sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

