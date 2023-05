Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw ausgebrannt

Bad Tennstedt (ots)

Am gestrigen Tag bemerkte eine 45-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia, auf der Fahrt von Bad Tennstedt nach Kutzleben, plötzlich Rauch aus dem Motorraum ihres Fahrzeuges aufsteigen. Als die Fahrerin ihren Pkw anhielt und mit ihren drei mitfahrenden Kindern ausstieg war, geriet der Pkw in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand wurde druch die alarmierte Feuerwehr von Bad Tennstedt gelöscht. Am Pkw entstand Totalschaden. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt am Pkw ausgegangen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell