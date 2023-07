Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gullideckel ausgehoben

Warstein (ots)

Am frühen Dienstagmorgen meldete ein 34-jähriger Autofahrer aus Warstein einen ausgehobenen Gullideckel auf der Schulstraße. Der Warsteiner befuhr gegen 06:00 Uhr die Schulstraße aus Richtung Kesterweg kommend, als er mit seinem Ford Focus in einen Gullischacht geriet. Unbekannte hatten zuvor den Gullideckel ausgehoben. Glücklicherweise wurde der Autofahrer nicht verletzt, am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell