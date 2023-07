Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Langenstraße - Krad kommt in Linkskurve ins Rutschen

Rüthen (ots)

Aus bisher nicht bekannten Gründen kam am Freitagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, ein 58-jähriger Kradfahrer aus Büren mit seiner Kawasaki ausgangs der Ortschaft Langenstraße in Fahrtrichtung Oestereiden in einer Linkskurve ins Rutschen. Er verlor dabei die Kontrolle über das Krad und prallte rechtsseitig gegen eine Schutzplanke. Der Bürener wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell