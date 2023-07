Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Tierschützerin rettet Entenküken im Zug

Bad Kreuznach (ots)

In einer Regionalbahn wurde am Mittag des 3. Juli 2023 eine Tierschützerin aufmerksam, als sie Piepsgeräusche hörte und ein Mädchen mit einem Entenküken in den Händen entdeckte. Zum Glück für das Küken konnte die Frau das Mädchen überzeugen, dass das Tier professionelle Hilfe brauche und sie ihr dieses überlassen solle. Die Frau informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt und wurde von einer Streife in Bad Kreuznach in Empfang genommen. Die Polizisten konnten mit Hilfe des Tierheims Bad Kreuznach eine Auffangstation in Waldalgesheim kontaktieren, wohin sie das Küken zur weiteren artgerechten Versorgung brachten. Wie das Mädchen zu dem Küken kam, konnte nicht ermittelt werden, da sie den Zug vor Eintreffen in Bad Kreuznach bereits verlassen hatte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell