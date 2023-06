Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Jugendliche liefern sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Bruchmühlbach|Homburg (ots)

Um ca. 3:00 Uhr in der Nacht des 29. Juni 2023 stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern auf der A 6 auf Höhe der Raststätte Waldmohr einen PKW fest, der als gestohlen gemeldet war. Die Polizisten überholten das Fahrzeug und zeigten dem Fahrer an ihnen zu folgen, um eine Kontrolle durchzuführen. Zunächst fuhr dieser auch hinter den Beamten her, verließ die A 6 an der Abfahrt Bruchmühlbach. Plötzlich beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug und flüchtete über die L 358 in Richtung Homburg. Während der Verfolgung durchfuhr der PKW drei Ortschaften mit überhöhter Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h sowie vier rote Ampeln. In der Ortsmitte von Homburg kam das Fahrzeug mitten im Kreuzungsbereich zum Stehen. Die zwei Insassen verließen das Fahrzeug eigenständig mit erhobenen Händen und wurden durch die Polizisten vorläufig festgenommen. Es handelte sich um zwei Jugendliche, der Fahrer war 16 Jahre und der Beifahrer 17 Jahre jung. Um etwa 3:30 Uhr wurden die Jungen an die Kollegen der zuständigen Polizeiinspektion Homburg übergeben. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Tankreserve des gestohlenen Fahrzeuges komplett aufgebraucht war und dieses mutmaßlich deshalb zum Stehen kam. Die beiden Jugendlichen erwarten Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr sowie verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

