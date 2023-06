Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann sucht Schlüssel im Gleis und verursacht Streckensperrung

Zweibrücken (ots)

Am 26. Juni 2023 gegen 18:50 Uhr musste ein Lokführer einer Regionalbahn kurz vor dem Hauptbahnhof Zweibrücken eine Notbremsung einleiten und die Bahnstrecke wurde gesperrt. Ein 46-jähriger Mann befand sich im Gleisbereich, konnte diesen aber rechtzeitig in Richtung der Böschung verlassen. Als der Zug kaum stand, kroch der Mann dann unter den Zug und verließ anschließend die Örtlichkeit. Die verständigte Streife der Bundespolizei konnte den Mann in einem nahegelegenen Park feststellen und verbrachte ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeidienststelle in Zweibrücken. Der Mann gab als Grund für sein Verhalten an, dass er im Gleisbereich nach seinem Schlüssel gesucht habe. Durch die Notbremsung wurden keine Reisenden verletzt. Die Streckensperrung belief sich auf 48 Minuten, führte zu insgesamt 137 Minuten Verspätung bei drei Zugverbindungen, eine Verbindung entfiel komplett, eine weitere war davon teilweise betroffen. Gegen den Mann wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei Kaiserslautern nochmals darauf hin, dass ein unbefugtes Betreten der Gleise zu lebensgefährlichen Verletzungen bis hin zum Tode führen kann. Regionalbahnen haben aufgrund ihrer großen Masse einen Bremsweg von mehreren 100 Metern. Zudem sind sie erst spät zu hören und auch mit Blick auf ihre Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Wichtige Hinweise hierzu sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de nachzulesen.

