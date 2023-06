Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Mainz aus

Mainz (ots)

Eine aufmerksame Reisende informierte die Bundespolizei in Mainz am 28. Juni 2023 um 07:40 Uhr über einen herrenlosen Koffer im Gleisüberbau im Hauptbahnhof Mainz. Die Frau teilte den Beamten mit, dass eine männliche Person den Koffer sowie eine Plastiktüte bereits eine Stunde zuvor unter der Anzeigetafel abstellte und verschwand. Der Koffer wurde von den Beamten in Augenschein genommen und der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt. Zeitgleich wurde eine Videoauswertung durchgeführt und ein Sprengstoffspürhund angefordert. Bei der Auswertung der Aufnahmen konnte eine männliche Person erkannt werden, wie sie den Koffer sowie die Tüte abstellte und dann den Ereignisort verließ. Der Mann konnte von Polizeibeamten im Hauptbahnhof wiedererkannt werden. Nachdem er glaubhaft machen konnte, dass es sich um sein Hab und Gut handelte, wurden die Maßnahmen aufgehoben. Die Person wurde von Beamten belehrt. Weiterhin prüft die Bundespolizei in eigener Zuständigkeit, ob dem Verursacher die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden. Der Vorfall hatte keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei daraufhin, Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen. So können Kosten, Verspätungen und Zugausfälle vermieden werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell