Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alleinbeteiligter Pkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Ursache bisher unbekannt

Groß Twülpstedt (ots)

Groß Twülpstedt, Kreisstraße 57

08.06.2023, 08.30 Uhr

Aus bisher unbekannten Gründen kam am Donnerstagmorgen ein 23-jähriger Skoda-Fahrer auf der Kreisstraße 57 in Groß Twülpstedt von der Fahrbahn ab und wurde schwer verletzt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Nach bisherigen Zeugenaussagen fuhr der 23-Jährige mit seinem Pkw am Donnerstagmorgen auf der K 57 von Volkmarsdorf kommend in Richtung Groß Sisbeck. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Skoda-Fahrer plötzlich von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Dabei wurde der Pkw-Fahrer schwer verletzt. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe. Der junge Mann wurde in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Da eine Beeinflussung durch Alkohol oder Rauschmittel nicht ausgeschlossen war, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten wurde die Kreisstraße in beide Richtungen gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05321/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell