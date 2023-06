Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gestohlener Transporter aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Zum Hasenwinkel

03.06.2023, 12.08 Uhr

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Samstagmittag einen Transporter Fiat Ducato, der unverschlossen und mit offenstehenden Fenstern in der Straße Zum Hasenwinkel am Fahrbahnrand stand.

Die Polizei kontrollierte das Fahrzeug und stellte fest, dass der Fiat Ducato zuvor in Herford entwendet worden war.

Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen im oder an dem Fahrzeug bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell