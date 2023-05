Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (07.05.2023) zwischen 10:40 Uhr und 12:00 Uhr wurde in der Jahnstraße in Darmstadt, an der Edith-Stein-Schule ein silberner geparkter Pkw der Marke Hyundai durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Verursachers müsste es sich um ein blaues Fahrzeug handeln. An der Edith-Stein-Schule hat zum Unfallzeitpunkt eine Veranstaltung stattgefunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstattung: Heinrich, POK (2.Polizeirevier Darmstadt) Meldung: Romig, PHK (1.Polizeirevier Darmstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell