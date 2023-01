POL-DA: Mörlenbach: Einbruch in Modegeschäft

Mörfelden-Walldorf (ots) - Zwei in der Zeppelinstraße und der Bundesstraße 486, an der dortigen Tannackerschneise, abgestellte Fahrzeuge gerieten am Samstag (31.12.) in das Visier von Kriminellen. Bei dem in der Zeppelinstraße geparkten Mercedes hatten sich die Diebe in der Zeit zwischen 13.30 und 22.00 Uhr Zugang zum Innenraum verschafft, eine Geldbörse gestohlen und mit der Beute die Flucht ergriffen. Bei dem an ...

