Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Autoaufbrüche/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei in der Zeppelinstraße und der Bundesstraße 486, an der dortigen Tannackerschneise, abgestellte Fahrzeuge gerieten am Samstag (31.12.) in das Visier von Kriminellen.

Bei dem in der Zeppelinstraße geparkten Mercedes hatten sich die Diebe in der Zeit zwischen 13.30 und 22.00 Uhr Zugang zum Innenraum verschafft, eine Geldbörse gestohlen und mit der Beute die Flucht ergriffen. Bei dem an der Tannackerschneise abgestellten BMW schlugen die Unbekannten gegen 15.00 Uhr eine Scheibe ein und ließen anschließend eine Handtasche samt Geld, Sonnenbrille und persönlichen Dokumenten aus dem Wagen mitgehen. Sie wurden von einem Zeugen bei der Tat beobachtet und flüchteten mit einem Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0.

