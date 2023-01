Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim/Bensheim: Reifendiebe am Werk/Hinweise erbeten

Heppenheim/Bensheim (ots)

Reifendiebe waren in der Nacht zum Samstag (31.12.) und der Nacht zum Sonntag (01.01.) sowohl in Heppenheim als auch in Bensheim unterwegs. Von vier Autos haben sie jeweils Reifen gestohlen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

In der Mainzer Straße in Heppenheim wurde in der Nacht zum Samstag (31.12.) in einer Garage ein weißer Mercedes von den Kriminellen angegangen. Die Täter montierten die Räder ab und flüchteten mit der Beute. Drei Reifen wurden in der Neujahrsnacht, zwischen 22.30 und 1.45 Uhr, von einem in einer Tiefgarage "Am Alten Neckar" in Heppenheim geparkten schwarzen Audi gestohlen. Vermutlich wurden die Unbekannten hier bei der Tat gestört und suchten anschließend das Weite. Einer der drei erbeuteten Reifen konnte später im Rahmen der Fahndung auf dem Fluchtweg der Diebe aufgefunden werden. Ebenfalls ins Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Samstag ein in der Heppenheimer Seestraße abgestellter weißer Mercedes. Das Fahrzeug wurde auf Pflastersteinen aufgebockt und alle Reifen entwendet.

Zudem wurde in der Nacht zum Samstag (31.12.), gegen 1.00 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße in Bensheim der komplette Reifensatz eines dort abgestellten Skodas gestohlen. Von Zeugen wurde ein Mann beobachtet, der vom Tatort flüchtete. Es liegt nur eine spärliche Personenbeschreibung vor. Der Flüchtige war dunkel gekleidet und schlank.

Die Kripo hat die Ermittlungen zu den Reifendieben aufgenommen. Ein Tatzusammenhang wird geprüft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell