Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Vier Einbrüche/Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

Gleich viermal schlugen Einbrecher in den vergangenen Tagen zu. Zwischen Samstagabend (31.12.) und der Neujahrsnacht (01.01.) gerieten drei Wohnäuser "In den Brückengärten", in der Jahnstraße und in der Karl-Marx-Straße ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen jeweils gewaltsam in die Gebäude ein und ließen anschließend Schmuck und Geld mitgehen.

Zudem wurde am Sonntagnachmittag (01.01.), gegen 14.20 Uhr, ein Einbruch in eine Praxis für Physiotherapie in der Karl-Marx-Straße bemerkt. Die Täter brachen zunächst die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten anschließend Schränke und Schubladen. Den ungebetenen Besuchern fiel Bargeld in die Hände.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell