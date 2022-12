POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 17. Dezember, zwischen 8 und 9.45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter jeweils einen Vorderreifen von insgesamt acht Autos an der Südstraße in Dahl beschädigt. Alle Autos standen geparkt am Fahrbahnrand und hatten jeweils einen platten Reifen. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer ...

