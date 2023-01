Viernheim (ots) - Gleich viermal schlugen Einbrecher in den vergangenen Tagen zu. Zwischen Samstagabend (31.12.) und der Neujahrsnacht (01.01.) gerieten drei Wohnäuser "In den Brückengärten", in der Jahnstraße und in der Karl-Marx-Straße ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen jeweils gewaltsam in die Gebäude ein und ließen anschließend Schmuck und Geld mitgehen. Zudem wurde am Sonntagnachmittag (01.01.), ...

