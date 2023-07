Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand

Welver (ots)

Am 14. Juli, gegen 14:20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf der Ladestraße gerufen. Ein 40-jähriger Anwohner entfernte mit einem Gasbrenner Unkraut in seinem Garten. Dabei stürzte der 40-Jährige und eine Hecke geriet in Brand. Das Feuer breitete sich aus, sodass unter anderem zwei Gartenhütten, ein Sonnensegel, eine Hausfassade und ein geparkter Pkw auf den Nachbargrundstücken beschädigt wurden. Der 40-Jährige versuchte noch das Feuer selbstständig zu löschen und erlitt dabei Brandverletzungen. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schließlich erfolgreich bekämpfen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden kann. Die Kriminalpolizei erschien am Brandort und hat die Ermittlungen aufgenommen. (ja)

