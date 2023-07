Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Kreispolizeibehörde Soest (ots)

Bad Sassendorf - Zigarettenautomat aufgebrochen In der Nacht von Freitag auf Samstag, vermutlich in der Zeit zwischen 23:00 und 8:30 Uhr, wurde auf der Bundesstraße in Bad Sassendorf durch bisher unbekannte Täter ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Es wurden Zigarettenschachteln und Geld entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921 91000. (sch)

Erwitte - Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden Am Samstag, um 9:05 Uhr, befuhr ein 49jähriger Erwitter mit einem Pkw VW den Benninger Weg in Fahrtrichtung Westen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 27jähriger Mann aus Witzenhausen mit einem Pkw VW die Kliever Straße in Fahrtrichtung Süden. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde ein Beteiligter leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (sch)

Soest - Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden Am Samstag, um 12:03 Uhr, befuhr ein 23jähriger Soester mit einem Pkw Volvo die Korbacher Straße in Fahrtrichtung Niederbergheimer Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59jähriger Mann aus Soest mit einem Fahrrad den Müllingser Weg in Fahrtrichtung Norden. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (sch)

Lippstadt - Alleinunfall mit Personenschaden Am Sonntag, um 00:58 Uhr, befuhr eine 55jährige Frau aus Lippstadt mit einem Pedelec die Straße Düning. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. In der Atemluft der Verunfallten konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Durch den Sturz erlitt die Fahrzeugführerin Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. (sch)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell