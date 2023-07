Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrug bei WhatsApp

Lippstadt - Lipperbruch (ots)

Am 14. Juli, gegen 22:55 Uhr, erhielt ein 65-jährige Mann aus Lippstadt eine SMS-Nachricht von seiner "angeblichen" Tochter. In der Nachricht wurde mitgeteilt, dass sie eine neue Rufnummer hat und er ihr eine Nachricht bei WhatsApp schreiben soll. Als der 65-Jährige der Anweisung nachkam, wurde er per WhatsApp gebeten eine vierstellige Summe auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Im Glauben, dass seine Tochter Hilfe benötigt, überwies der 65-Jährige den Betrag. Erst als er seine Tochter telefonisch nicht erreichen konnte, bemerkte er den Betrug und informierte die Polizei. Die Polizei rät, wenn Sie über Messenger-Dienste eine Zahlungsforderung bekommen, erst über eine Ihnen bekannte Telefonnummer bei Ihren Angehörigen nachzufragen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110 an. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmaschen informieren. (ja)

