Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Meinungsverschiedenheit endet mit kurioser Verletzung (01.10.2023)

Gütenbach (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen ist am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr bei einer Veranstaltung in der Kreuzstraße eskaliert. Eine 24-Jährige wartete vor einem Cafe mit einem Hyundai Tucson. Dort geriet sie mit einer 21-Jährigen in Streit, die sich über das geöffnete Fenster der Beifahrerseite in das Innere des haltenden Autos beugte. Als die 24-Jährige anfuhr an, prallte die Jüngere gegen die B-Säule des Autos und kam zu Fall, wobei sie sich nicht unerhebliche Verletzungen zuzog. Gegen die Autofahrerin ermittelt die Polizei jetzt wegen einer Straßenverkehrsgefährdung. Ihren Führerschein behielten die Beamten ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell