Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparktes Auto angefahren, anschließend Fahrerflucht begangen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Im Verlauf des Mittwoch, 15.03.3023, kam es in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 17.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Backofenstraße in Richtung Sonnenhaken. Beim Linksabbiegen in den Sonnenhaken wurde der ordnungsgemäß geparkte Pkw Audi eines eines 24 jährigen Einbeckers beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell