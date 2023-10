Tuttlingen (ots) - Insgesamt rund 8.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der am Sonntag um 16 Uhr passiert ist. Eine 35-Jährige fuhr mit einem Skoda Citigo von der Zeughausstraße in den Kreuzungsbereich der Wilhelmstraße. Dort prallte sie mit einer, ebenfalls 35-jährigen, KIA-Fahrerin zusammen, die auf der Wilhelmstraße in Richtung Bahnhofstraße ...

