POL-OG: Offenburg - Verdächtiger identifiziert

Offenburg (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Donnerstagvormittag in den Kiosk der Josefsklinik in der Weingartenstraße eingedrungen und daraus Bargeld entwendet zu haben. Der Verdächtige soll hierbei gewaltsam die Glasschiebetür zum Kiosk geöffnet haben. Die Einsicht von Videoaufnahmen führte auf die Spur des 39-Jährigen. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg sowie der Kriminaltechnik dauern an.

