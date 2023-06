Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zigaretten und Geldkassette erbeutet, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Bislang Unbekannte haben einen in der Danziger Straße aufgestellten Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und daraus sämtliche Zigarettenpackungen als auch die Geldkassette erbeutet. Ein Zeuge meldete am Donnerstagnachmittag den beschädigten Automaten der Polizei. Zu welchem Zeitpunkt sich der oder die Diebe am Zigarettenautomat zu schaffen machten sowie die Bezifferung des Diebstahls- und Sachschadens sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt.

