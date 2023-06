Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Oberroßbach (ots)

Am 19.06.2023 ereignete sich auf der Kreisstraße 36 zwischen den Ortslagen Oberroßbach und Zehnhausen bei Rennerod ein Verkehrsunfall. Hier befuhren ein 70-jähriger Motorradfahrer und eine 68-jährige Autofahrerin - beide Verkehrsteilnehmer aus der Verbandsgemeinde Rennerod - die genannte Kreisstraße in Fahrtrichtung Oberroßbach. Im Rahmen eines Überholmanövers der Autofahrerin musste diese aufgrund von Gegenverkehr wieder auf die Richtungsfahrbahn Oberroßbach ziehen. Hierbei drängte die Autofahrerin den Motorradfahrer in den angrenzenden Straßengraben ab. Der Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Autofahrerin erlitt durch den Verkehrsunfall einen Schock. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kreisstraße 36 kurzzeitig vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell