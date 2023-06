Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Miehlen - Einbruch in Vereinsheim

Miehlen (ots)

Am 19.06.2023 wurde der PI Sankt Goarshausen der Einbruch in das Vereinsheim des Angelsportvereins Miehlen gemeldet. Aus dem Gebäude am Hauserbachsee wurden zahlreiche Lebensmittel entwendet. Unter anderem 25 Forellen und mehrere Kilogramm Grillgut. Der Tatzeitraum wurde auf die Nacht vom 18.06.2023 19:00 Uhr bis zum 19.06.2023 10:00 Uhr eingegrenzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell