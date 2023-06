Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Weltersburg (ots)

Weltersburg. Am Sonntag, dem 18.06.2023, um 14:14 Uhr, ereignete sich auf der K95 ein Verkehrsunfall, bei welchem der alleinbeteiligte Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 29jährige Kradfahrer befuhr die Strecke aus Willmenrod kommend, in Richtung Weltersburg. Am Ausgang einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem das Motorrad im Straßengraben aufschlug, wurde dieses zurück auf die Fahrbahn und der Fahrer in das Hohe Gras im Straßengraben geschleudert. Nur wenige Sekunden nach dem Unfall traf zufällig eine Polizeistreife aus Weltersburg kommend an der Unfallstelle ein. Erst nach einer Absuche konnte der Fahrer im Hohen Gras neben der Fahrbahn aufgefunden werden. Mit weiteren Verkehrsteilnehmern, die zwischenzeitlich eingetroffen waren, wurde dem schwer verletzten Fahrer Erste-Hilfe geleistet, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Siegen verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell