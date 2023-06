POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Marienrachdorf (ots) - Am Vormittag des 17.6.2023 wurde hiesiger Dienststelle ein verschmutzter Waldboden in Marienrachdorf in der Verlängerung der Schulstraße im Wald oberhalb des Gestüts Weiherhof gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich um ein Waldstück handelt wo offensichtlich durch bislang unbekannte Täter an einem Fahrzeug ein Ölwechsel durchgeführt wurde. Das Altöl wurde in einem Kanister ...

mehr