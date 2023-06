Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht - Bodenverunreinigung durch Altöl

Marienrachdorf (ots)

Am Vormittag des 17.6.2023 wurde hiesiger Dienststelle ein verschmutzter Waldboden in Marienrachdorf in der Verlängerung der Schulstraße im Wald oberhalb des Gestüts Weiherhof gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich um ein Waldstück handelt wo offensichtlich durch bislang unbekannte Täter an einem Fahrzeug ein Ölwechsel durchgeführt wurde. Das Altöl wurde in einem Kanister im Wald entsorgt und lief dann aus da dieser nicht verschlossen war. Das Öl verteilte sich großflächig und versickerte im Waldboden.

Mögliche Zeugen die Angaben zum Täter oder zur Eingrenzung des Tatzeitraums machen können werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell