POL-PDMT: Einbruch in Sportlerheim

Bad Ems (ots) - Am Samstag, den 17.06.2023 wurde in der Zeit zwischen 12 und 16.30 Uhr ein auf der Bleichstraße, gegenüber der Tankstelle geparkter weißer Audi A5 beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand der Spurenlage, dürfte es sich hierbei um ein blaues oder schwarzes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Ems. ...

mehr